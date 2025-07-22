22 июля 2025 ВТОРНИК
Новости
18:10 | 21 июля
По вопросам нарушения жилищного законодательства жители области могут обратиться в Государственную жилищную инспекцию
18:00 | 21 июля
«Учебная кухня» – шаг к самостоятельности и комфорту в повседневной жизни
17:38 | 21 июля
Диектор «Саратовских страданий» отметила гражданский подвиг Алексея Боголюбова
17:30 | 21 июля
В Саратове завершился финал «Венчурной Академии. Север и Поволжье»
16:40 | 21 июля
В Саратове презентуют мультимедийный проект о работе дома-музея Чернышевского в годы войны
15:00 | 21 июля
Саратовские гребцы - победители и призеры первенства России
14:00 | 21 июля
Почти 20,5 тысячи многодетных семей региона получили удостоверения единого образца
13:10 | 21 июля
На месте гибели Сергея Витауто Пускепалиса установлена часовня
12:30 | 21 июля
Юбилейная выставка «Спасибо за память» стала хитом областного музея краеведения
11:30 | 21 июля
Началось объявление аукционов в рамках новой региональной программы по ремонту территорий больниц
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Почти 20,5 тысячи многодетных семей региона получили удостоверения единого образца

Новости
Почти 20,5 тысячи многодетных семей региона получили удостоверения единого образца


В Саратовской области продолжается выдача удостоверений многодетной семьи единого образца. На сегодняшний день документ получили почти 20,5 тысячи многодетных семей.

Напоминаем, документы старого образца действительны до 1 января 2026 года. Заявление на замену удостоверения необходимо подать до 1 декабря 2025 года. Для этого следует обратиться в учреждение социальной поддержки населения по месту жительства.

Многодетные семьи, получающие удостоверение впервые, могут оставить заявление через Госуслуги, МФЦ или также в учреждении соцподдержки.

Напомним, документ нового образца разработан в прошлом году по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина. Его можно использовать для получения региональных и федеральных мер поддержки по всей стране.

«В Саратовской области удостоверение выдается семье, имеющей трех и более детей до 18 лет, а также детей до 23 лет при условии: обучения на очном отделении в образовательной организации, в том числе, в которых предусмотрена военная служба и служба в органах внутренних дел, признания ребенка инвалидом с детства независимо от факта обучения, а также призыва на военную службу для участия в специальной военной операции по мобилизации либо по контракту», – рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Морозова.

По всем возникающим вопросам о выдаче удостоверений можно обратиться в учреждения социальной поддержки населения по месту жительства, а также по единому номеру министерства труда и социальной защиты области: 8-800-775-21-09 (доб. 2).