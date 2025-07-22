На месте гибели Сергея Витауто Пускепалиса установлена часовня

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На месте гибели актёра и художественного руководителя Ярославского государственного театра драмы имени Фёдора Волкова Сергея Витауто Пускепалиса, установлена часовня.Сергей Пускепалис, заслуженный артист РФ, актёр и режиссёр театра и кино, художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Фёдора Волкова, выпускник Саратовского театрального института имени Ю. П. Киселёва, и его водитель погибли 20 сентября 2022 года при перегоне бронированного микроавтобуса «Форд-Транзит», предназначенного для поддержки участников СВО. Автомобиль занесло на дороге, что привело к фатальному столкновению.Идея возведения часовни была согласована с семьёй актёра. Первоначально планировалось открыть часовню в сентябре, в день памяти Сергея Пускепалиса. Однако организаторы успели завершить все необходимые мероприятия к дню юбилея Волковского театра, который последние годы жизни возглавлял актер.Режиссер на личные средства организовал гастроли Волковского театра в Донецкую Народную Республику, благодаря его непосредственному участию на фронт была передана гуманитарная помощь на сумму более 20 миллионов рублей.Проект часовни был разработан заслуженными художниками России, членами-корреспондентами Российской академии художеств Николаем и Михаилом Бекетовыми. В центре часовни размещено изображение театра, которому Сергей Пускепалис посвятил последние три года своей жизни.Саратовцы чтут память о своём землякe, актере саратовского ТЮЗа, выпускнике Саратовского театрального института. С Саратовом его связывали более десяти лет.В память о Сергее Витауто Пускепалисе на фасаде дома № 45 по улице Сакко и Ванцетти установлена мемориальная доска. В этом доме с 1980 года проживала семья Пускепалисов после переезда из Курска в Саратов. Сын актёра, Глеб Пускепалис, учредил именную стипендию имени отца для студентов выпускных курсов Саратовского государственного театрального института и является членом жюри саратовского фестиваля "Киновертикаль".«Студенты и педагоги театрального института будут помнить Сергея Витауто, его неоценимый вклад в развитие отечественного искусства, преданность профессии и самоотверженность», — сообщили представители вуза на официальной странице в социальной сети.