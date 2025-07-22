22 июля 2025 ВТОРНИК
Новости
18:10 | 21 июля
По вопросам нарушения жилищного законодательства жители области могут обратиться в Государственную жилищную инспекцию
18:00 | 21 июля
«Учебная кухня» – шаг к самостоятельности и комфорту в повседневной жизни
17:38 | 21 июля
Диектор «Саратовских страданий» отметила гражданский подвиг Алексея Боголюбова
17:30 | 21 июля
В Саратове завершился финал «Венчурной Академии. Север и Поволжье»
16:40 | 21 июля
В Саратове презентуют мультимедийный проект о работе дома-музея Чернышевского в годы войны
15:00 | 21 июля
Саратовские гребцы - победители и призеры первенства России
14:00 | 21 июля
Почти 20,5 тысячи многодетных семей региона получили удостоверения единого образца
13:10 | 21 июля
На месте гибели Сергея Витауто Пускепалиса установлена часовня
12:30 | 21 июля
Юбилейная выставка «Спасибо за память» стала хитом областного музея краеведения
11:30 | 21 июля
Началось объявление аукционов в рамках новой региональной программы по ремонту территорий больниц
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

На месте гибели Сергея Витауто Пускепалиса установлена часовня

Новости / Общество / Культура
На месте гибели Сергея Витауто Пускепалиса установлена часовня


На месте гибели актёра и художественного руководителя Ярославского государственного театра драмы имени Фёдора Волкова Сергея Витауто Пускепалиса, установлена часовня.

Сергей Пускепалис, заслуженный артист РФ, актёр и режиссёр театра и кино, художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Фёдора Волкова, выпускник Саратовского театрального института имени Ю. П. Киселёва, и его водитель погибли 20 сентября 2022 года при перегоне бронированного микроавтобуса «Форд-Транзит», предназначенного для поддержки участников СВО. Автомобиль занесло на дороге, что привело к фатальному столкновению.

На месте гибели Сергея Витауто Пускепалиса установлена часовня

Идея возведения часовни была согласована с семьёй актёра. Первоначально планировалось открыть часовню в сентябре, в день памяти Сергея Пускепалиса. Однако организаторы успели завершить все необходимые мероприятия к дню юбилея Волковского театра, который последние годы жизни возглавлял актер.

Режиссер на личные средства организовал гастроли Волковского театра в Донецкую Народную Республику, благодаря его непосредственному участию на фронт была передана гуманитарная помощь на сумму более 20 миллионов рублей.

Проект часовни был разработан заслуженными художниками России, членами-корреспондентами Российской академии художеств Николаем и Михаилом Бекетовыми. В центре часовни размещено изображение театра, которому Сергей Пускепалис посвятил последние три года своей жизни.

Саратовцы чтут память о своём землякe, актере саратовского ТЮЗа, выпускнике Саратовского театрального института. С Саратовом его связывали более десяти лет.

На месте гибели Сергея Витауто Пускепалиса установлена часовня

В память о Сергее Витауто Пускепалисе на фасаде дома № 45 по улице Сакко и Ванцетти установлена мемориальная доска. В этом доме с 1980 года проживала семья Пускепалисов после переезда из Курска в Саратов. Сын актёра, Глеб Пускепалис, учредил именную стипендию имени отца для студентов выпускных курсов Саратовского государственного театрального института и является членом жюри саратовского фестиваля "Киновертикаль".

«Студенты и педагоги театрального института будут помнить Сергея Витауто, его неоценимый вклад в развитие отечественного искусства, преданность профессии и самоотверженность», — сообщили представители вуза на официальной странице в социальной сети.