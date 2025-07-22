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Юбилейная выставка «Спасибо за память» стала хитом областного музея краеведения
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Юбилейная выставка «Спасибо за память» стала хитом областного музея краеведения

Новости
Юбилейная выставка «Спасибо за память» стала хитом областного музея краеведения


За два месяца работы выставка, посвященная 90-летию народного артиста СССР Олега Табакова, привлекла более 11,5 тысяч посетителей. Экспозиция «Спасибо за память» в Саратовском областном музее краеведения по праву считается одной из самых популярных. Она раскрывает многогранную личность нашего знаменитого земляка.

Название выставки – это цитата из Книги почетных посетителей музея, оставленная Олегом Павловичем в 2007 году: «Раньше я думал, что саратовцы помнят только Н.Г. Чернышевского, а, оказывается, помнят и Вавилова, и Кассиля, и Антонова, и Бабочкина, и Б. Андреева, и многих, многих... Спасибо за память, спасибо за внимание, спасибо за все. Выпускник 18 м.с.ш. 1953 года О. Табаков».

Визит Олега Павловича Табакова, художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова, и труппы театра в музей в 2007 году был приурочен к истории МХАТ в Саратове в период эвакуации (1941–1942 гг.). Гости смогли ознакомиться с материалами выставки «Саратовский МХАТ», посвященной деятельности театра в годы Великой Отечественной войны, а также с экспозициями «Наши знатные земляки – деятели науки и культуры» и «Саратов зажигает звезды». На нынешней юбилейной выставке представлены уникальные фотографии, сделанные во время того памятного визита.

Экспозиция включает документы и фотографии, прослеживающие жизненный и творческий путь Олега Павловича. Среди них – характеристика выпускника 10-го класса саратовской мужской средней школы № 18 от 3 июля 1953 г., выданная председателем Саратовского областного радиокомитета.

Особый интерес вызывает тетрадь по географии семиклассника Олега Табакова с трогательной запиской от мамы на обороте.

Музей также пополнился театральными костюмами, переданными О.П.Табаковым. Один из них – костюм Александра Адуева из спектакля «Современника» «Обыкновенная история» – представлен на выставке.

Саратовцы хорошо знают памятник О.П. Табакову, установленный в 2015 году. На выставке можно увидеть макет этой скульптурной композиции работы Андрея Щербакова, изображающей Олега Савина из фильма «Шумный день» (одна из первых ролей Табакова) и кота Матроскина, озвученного артистом в мультфильме «Трое из Простоквашино».

Завершает экспозицию видеообращение О.П. Табакова к землякам, записанное к 130-летию музея краеведения. В нем Олег Павлович с теплотой говорит о неразрывной связи с родным городом и своей любви к Саратову.