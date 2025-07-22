Саратовцы могут принять участие в национальной премии «Экологи России- 2025»

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Открыта регистрация на Национальную премию «Экологи России- 2025».К участию приглашают руководителей и специалистов по защите окружающей среды из организаций Саратовской области.Цели и задачи премии – профессиональное развитие и повышение престижа профессии специалиста по охране окружающей среды, привлечение внимания работодателей и работников к вопросам минимизации негативного воздействия на окружающую среду, поиск эффективных практик для минимизации негативных последствий деятельности предприятий.Участие бесплатное. По итогам премии составят рейтинг специалистов по охране окружающей среды России. Лучшие из них получат признание среди экологического сообщества и денежный приз.Для участия доступна регистрация на сайте https://premia.1ecolog.ru/. Подробнее о премии: https://t.me/action_ecolog.