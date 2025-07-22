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«Учебная кухня» – шаг к самостоятельности и комфорту в повседневной жизни
17:38 | 21 июля
Диектор «Саратовских страданий» отметила гражданский подвиг Алексея Боголюбова
17:30 | 21 июля
В Саратове завершился финал «Венчурной Академии. Север и Поволжье»
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15:00 | 21 июля
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14:00 | 21 июля
Почти 20,5 тысячи многодетных семей региона получили удостоверения единого образца
13:10 | 21 июля
На месте гибели Сергея Витауто Пускепалиса установлена часовня
12:30 | 21 июля
Юбилейная выставка «Спасибо за память» стала хитом областного музея краеведения
11:30 | 21 июля
Началось объявление аукционов в рамках новой региональной программы по ремонту территорий больниц
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Саратовцы могут принять участие в национальной премии «Экологи России- 2025»

Новости
Саратовцы могут принять участие в национальной премии «Экологи России- 2025»


Открыта регистрация на Национальную премию «Экологи России- 2025».

К участию приглашают руководителей и специалистов по защите окружающей среды из организаций Саратовской области.

Цели и задачи премии – профессиональное развитие и повышение престижа профессии специалиста по охране окружающей среды, привлечение внимания работодателей и работников к вопросам минимизации негативного воздействия на окружающую среду, поиск эффективных практик для минимизации негативных последствий деятельности предприятий.

Участие бесплатное. По итогам премии составят рейтинг специалистов по охране окружающей среды России. Лучшие из них получат признание среди экологического сообщества и денежный приз.

Для участия доступна регистрация на сайте https://premia.1ecolog.ru/. Подробнее о премии: https://t.me/action_ecolog.