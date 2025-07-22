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Жители Саратовской области активно заключают контракты с Министерством обороны России для участия в СВО

Новости
Жители Саратовской области активно заключают контракты с Министерством обороны России для участия в СВО


В Саратовской области продолжается активная работа по отбору граждан для прохождения военной службы по контракту в составе Вооружённых Сил Российской Федерации. Жители региона проявляют высокий интерес к службе, самостоятельно обращаются в пункты отбора, чтобы заключить контракт с Министерством обороны России и принять участие в специальной военной операции (СВО).

Перед подписанием контракта кандидаты проходят медицинское освидетельствование и профессиональный отбор. Им предоставляется полная информация об условиях прохождения службы, размере денежного довольствия, льготах и мерах социальной поддержки, предусмотренных как на федеральном, так и на региональном уровнях. Особое внимание уделяется вопросам страхования, единовременных выплат и поддержке членов семей военнослужащих.

Также на месте отбора постоянно присутствуют представители службы судебных приставов. Их участие позволяет оперативно решать вопросы, связанные с задолженностями кандидатов, и ускоряет процедуру списания долгов в рамках действующего законодательства, что способствует более быстрой подготовке документов и оформлению контракта.

Дополнительно на пункте отбора работают представители банковских организаций. В кратчайшие сроки они помогают оформить финансовые документы, открывают лицевые счета и выдают банковские карты, обеспечивая военнослужащим оперативное получение денежного довольствия и положенных выплат.

«Жители Саратовской области осознанно подходят к выбору военной службы по контракту. Многие из них демонстрируют высокий уровень подготовки и искреннюю готовность выполнить свой долг перед Родиной», – отметил офицер по тестированию пункта отбора на военную службу по контракту города Саратов лейтенант Виталий Фёдоров.

После подписания контракта новобранцы направляются в учебные центры и на полигоны для прохождения курса боевой подготовки. Занятия проводятся с учётом боевого опыта, накопленного в ходе специальной военной операции, и направлены на формирование подготовленных и слаженных подразделений.