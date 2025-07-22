Озинские пенсионеры занимаются адаптивной физкультурой на свежем воздухе

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В комплексном центре соцобслуживания населения Озинского района для получателей социальных услуг организовано групповое занятие адаптивной физкультурой на свежем воздухе на степ-платформах и с бодибарами.«Свежий воздух и умеренная физическая активность оказывают благотворное влияние на общее состояние здоровья, укрепляют иммунитет и повышают жизненный тонус», - комментируют специалисты учреждения.Регулярные занятия адаптивной физкультурой способствуют улучшению качества жизни и сохранению активной позиции подопечных.Все желающие заняться спортом могут воспользоваться услугами пунктов проката физкультурного оборудования в районных комплексных центрах социального обслуживания населения, функционирующих в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.