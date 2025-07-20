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В Саратовской области создадут промышленный кластер для нефтегазового оборудования

Новости
В Саратовской области создадут промышленный кластер для нефтегазового оборудования



В Саратовской области началось формирование промышленного кластера, который объединит предприятия, специализирующиеся на производстве оборудования для нефтегазовой отрасли. Проект был представлен на федеральной площадке Минпромторга России «PROКЛАСТЕРЫ» в Омске заместителем министра экономического развития области Еленой Сафоновой.

Инициатива, выдвинутая региональным министерством экономического развития и заводом «Нефтегазоборудование», уже привлекла пять предприятий из Саратовской и Ленинградской областей, а также Санкт-Петербурга. Запуск кластера намечен на текущий год.

Основными целями проекта являются повышение эффективности производства, усиление конкурентоспособности отечественной продукции и развитие импортозамещения. Участники кластера планируют модернизировать производственные мощности и внедрить новые технологии, что позволит увеличить объемы выпускаемой продукции.

В рамках сотрудничества будут реализованы три инвестиционных проекта: производство пневматических и пневмогидравлических приводов, подогревателей топливного и пускового газа, а также теплообменных аппаратов.

Промышленность как драйвер роста

Как отметила Елена Сафонова, промышленность остается ключевым фактором социально-экономического развития региона, формируя 26,8% валового регионального продукта (ВРП). При этом доля машиностроения в промышленном производстве составляет 24,4%.

«Флагманом социально-экономического развития региона является промышленность, формируя ВРП - 26,8%, при этом доля продукции машиностроения в промышленном производстве составляет – 24,4%. Факторами успешного развития кластера мы видим мощный кадровый, научный и технологический потенциал региона. Мы видим возможности для роста сбыта конечной продукции на национальном рынке за счет существенного улучшения ее характеристик и повышения конкурентоспособности», - отметила Елена Сафонова.

По прогнозам, в течение пяти лет работы кластера будут созданы новые рабочие места, выручка участников увеличится с 12,9 до 16,6 млрд рублей, а налоговые отчисления вырастут на 60%, достигнув 4 млрд рублей.

Координацию проекта возьмет на себя Фонд кластерного развития и венчурных инвестиций Саратовской области.