В Саратовской области выбрали самую успешную замещающую семью
Подведены итоги областного конкурса «Успешная замещающая семья». Мероприятие проходило в два этапа: муниципальный этап собрал 49 семей, в которых воспитываются 151 ребенок, а на региональный уровень прошли 26 семей.
Победителем конкурса стала приемная семья Адамович из Новоузенского района, набравшая наибольшее количество баллов. В представленном видеофильме они рассказали о трех поколениях семьи, члены которой участвовали в защите Родины. Второе место заняла опекаемая семья Сагаевых из Кировского района Саратова, а третье – семья Коробейниковой из Фрунзенского района.
Награждение победителей состоится в рамках X областного форума приемных семей «Тепло родного дома».