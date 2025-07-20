Бассейн для активного долголетия: пенсионеры Балтайского района заботятся о здоровье

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В Балтайском районе Саратовской области получатели социальных услуг старшего поколения регулярно посещают занятия в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса "Лидер". Эти оздоровительные мероприятия организованы в рамках работы комплексного центра социального обслуживания населения района.Как отмечают специалисты центра, водные тренировки оказывают комплексное положительное воздействие:- способствуют расслаблению мышц- нормализуют кровообращение- укрепляют сердечно-сосудистую систему- улучшают эмоциональное состояниеРегулярные тренировки в воде способствуют расслаблению мышц, нормализации кровообращения и повышению прочности сосудов», - комментируют старшие.Данная инициатива реализуется в рамках региональной программы "Активное долголетие" , которая является частью национального проекта "Семья". Программа, инициированная Президентом России Владимиром Путиным, направлена на создание условий для полноценной жизни граждан старшего поколения и поддержание их здоровья.Стоит отметить, что подобные оздоровительные мероприятия становятся все более популярными среди пенсионеров Саратовской области, позволяя им вести активный образ жизни и сохранять хорошее самочувствие.