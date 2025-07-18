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В Волгограде пройдет VI Всероссийский Форум (слет) казачьей молодежи»

Новости
VI Всероссийский Форум (слет) казачьей молодежи пройдет с 24 по 28 сентября 2025 года на территории Волгоградской области. Организаторами мероприятия выступают Федеральное государственное бюджетное учреждение «Роспатриотцентр» и Всероссийское казачье общество при поддержке Правительства Волгоградской области.


Цель мероприятия
Слет проводится в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 9 августа 2020 года № 505 «Об утверждении Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы». Мероприятие направлено на вовлечение молодежного казачьего сообщества в практики реализации молодежной политики страны.

Дата и место проведения
- Дата: 24–28 сентября 2025 года
- Место: Волгоградская область

Участники
Приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет, являющиеся представителями:
- Молодежных казачьих образовательных организаций
- Студенты образовательных учреждений, входящих в Ассоциацию казачьих вузов
- Общеобразовательных организаций среднего общего или профессионального образования со статусом «казачья»

Регистрация участников
Процесс регистрации будет проходить с 2 июня по 15 августа 2025 года по ссылке:
Контактная информация
Для получения дополнительной информации можно обращаться к ведущему специалисту отдела взаимодействия с организациями и объединениями Управления по реализации патриотического воспитания ФГБУ «Роспатриотцентр» Кураповой Анне Сергеевне:
- Телефон: +7 (499) 967-86-70
- Электронная почта: kazaki-slet2023@mail.ru

Также более подробную информацию можно найти на официальном сайте ФГБУ «Роспатриотцентр» и в системе ФГАИС «Молодежь России».

Рекомендация для образовательных организаций
Министерство образования Саратовской области рекомендует руководителям образовательных организаций, реализующих программы с казачьим компонентом в обучении и воспитании, рассмотреть возможность участия своих студентов и школьников в данном мероприятии.