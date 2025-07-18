Набор волонтеров-координаторов на финал проекта «МолоТ»
Объявлен набор волонтеров-координаторов для участия в организации финала нового общественного проекта ПФО «МолоТ».
Проект ПФО «МолоТ» (Молодёжный труд) реализуется при поддержке полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.
В задачи волонтеров входит:
• Навигация и управление потоками участников мероприятия.
• Оказание эмоциональной поддержки и создание атмосферы гостеприимства.
• Помощь в поиске локаций и элементов инфраструктуры.
• Информирование о правилах поведения на объекте.
• Работа на информационных стойках.
Требования к волонтерам:
• Умение ориентироваться в списках гостей, видах бейджей и зонах доступа.
• Знание вверенной территории и инфраструктуры площадки проведения мероприятия.
Регистрация для участия доступна по ссылке: https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fclck.ru%2F3N7CYD&utf=1