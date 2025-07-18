Саратовские творческие коллективы активно участвуют в грантовом конкурсе ПФКИ-2026

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Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) подвел итоги приема заявок на первый грантовый конкурс 2026 года. Всего на рассмотрение поступило 8 555 проектов из всех регионов России, включая 32 заявки из Донецкой Народной Республики. Общий объем запрашиваемого финансирования превысил 42,1 млрд рублей, при этом софинансирование участников составило 34,2 млрд рублей.Саратовская область представила 92 проекта на сумму 252,9 млн рублей, подтвердив высокую активность местных творческих команд.Всеволод Хаценко, руководитель регионального проектного офиса ПФКИ, отметил:«Мы очень рады, что наши творческие команды вновь проявили высокую активность.В рамках обучающего тура, охватившего 23 муниципальных района, мы увидели значительный потенциал у местных инициатив. Многие участники уже готовятся к следующему этапу, а качество заявок, по нашим оценкам, заметно выросло. Итоги конкурса станут известны в ноябре. Тем временем региональный проектный офис запускает серию вебинаров, где эксперты помогут разобрать тонкости создания социокультурных проектов. Желаем всем удачи и ждем побед!»Результаты отбора будут объявлены осенью, а пока у саратовских авторов есть возможность доработать свои идеи для новых конкурсов.