Балашовская выпускница продолжит педагогическую династию благодаря целевому обучению

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В Саратовской области все больше абитуриентов выбирают целевое обучение по педагогическим специальностям. Среди них — выпускница балашовской школы №12 Анна Фролова, которая осознанно решила связать свою жизнь с преподаванием.Девушка с детства мечтала стать учителем и выбрала направление, которое ей особенно близко — иностранные языки. Ее серьезный подход подтвердили 94 балла на ЕГЭ, открывшие дорогу в вуз.«Педагогика для меня не просто работа, а продолжение семейной династии. Бабушка Нина Ивановна преподает в начальных классах более трех десятилетий, дедушка Иван Васильевич является заместителем директора школы, отец же трудится преподавателем в Балашовском музыкальном училище. Целевое обучение стало для меня возможностью поддержать семейные традиции и уверенно встать на путь профессионального роста», – отметила будущий педагог.Анна отмечает, что такой формат дает будущим педагогам стабильность и социальные гарантии: после окончания учебы выпускники получают распределение в школы своего региона.Дополнительной мотивацией для студентов-педагогов стала инициатива губернатора Романа Бусаргина — с прошлого года учащиеся шести профильных направлений получают ежемесячную стипендию в 10 тысяч рублей. Эта мера поддержки помогает молодым специалистам сосредоточиться на учебе и профессиональном становлении.Таким образом, целевое обучение не только сохраняет педагогические традиции, но и создает условия для развития кадрового потенциала региона.