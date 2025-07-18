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Уникальная сосна "Золотой петушок" из Энгельса попала в реестр удивительных деревьев России

Новости
Уникальная сосна "Золотой петушок" из Энгельса попала в реестр удивительных деревьев России



В Энгельсе, на территории памятника природы "Урочище Тинь-Зинь", растет необычная сосна, которую внесли в федеральный реестр удивительных деревьев. Это второй по значимости реестр в стране, куда попадают деревья с нестандартной формой или особенностями роста. Инициатором включения сосны в список стал эковолонтер и член Русского географического общества Георгий Неробеев.

В центре лесопарка расположена зона криволесья — сосны здесь растут причудливо изогнутыми, с ветвями, расходящимися в разные стороны.

«Не совсем понятно, почему так происходит, так как в других местах здесь форма сосен имеет обыкновенный вид. Предполагают, что деревья начали изгибаться из-за обломанных макушек или съеденных почек молодых саженцев животными или насекомыми в ранний период их жизни», - предположил Неробеев.

Среди этих деревьев особенно выделяется сосна, напоминающая золотого петушка.

«Дерево имеет короткий ствол - проводник высотой в полметра, с длиной окружности 2,5 метра. Затем короткий ствол расходится на три стволовые ветви. Общая высота дерева составляет около 12 метров. Форма кроны многоствольная, сформированная, ширина ее достигает 10 метров. Вероятный возраст дерева около 50 лет», - рассказал эковолонтер о своей необычной находке.

Несмотря на близость города и создание Волгоградского водохранилища, в урочище сохранилась уникальная экосистема. Здесь встречаются реликтовые дубовые рощи, вязы, осокори и другие растения, в том числе занесенные в Красную книгу Саратовской области.

Теперь сосна "Золотой петушок" официально признана одним из самых удивительных деревьев России, привлекая внимание не только ученых, но и любителей природы.