Умерла выдающийся лингвист, профессор Ольга Борисовна Сиротинина

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Ольга Борисовна — выдающийся советский и российский лингвист, создатель и руководитель Саратовской школы изучения функционирования русского языка в современном обществе, признанной в России и за рубежом. В сферу её научных интересов входил широкий круг проблем диалектологии, синтаксиса, разговорной речи, функционально-стилевой дифференциации русского литературного языка, языка средств массовой информации, культуры речи.Почти за три четверти века работы в Саратовском университете Ольга Борисовна стала автором более 800 публикаций. Под её руководством защищено 58 кандидатских и 17 докторских диссертаций.В течение многих лет Ольга Борисовна являлась членом Совета по русскому языку при Президенте / Правительстве РФ, входила в состав Президиума Международной ассоциации преподавателей русского языка, работала в Учёном Совете Саратовского университета.Ольга Борисовна имела государственные награды. 18 ноября 2023 г. министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков вручил Ольге Борисовне медаль К.Д. Ушинского «За заслуги в области педагогических наук». За вклад в изучение и распространение русского языка в мире Ольга Борисовна награждена медалью им. А. С. Пушкина. В июне 2023 года за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу Ольга Борисовна была награждена почётной грамотой Президента Российской Федерации.Университет потерял выдающегося учёного, известного общественного деятеля, гражданина, талантливого преподавателя. Коллектив вуза выражает соболезнования семье и близким Ольги Борисовны.Прощание с Ольгой Борисовной состоится в понедельник, 21 июля, с 14 до 14:40 в Большой физической аудитории III корпуса СГУ по адресу Университетская, 40.