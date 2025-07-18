227 жителей Саратовской области получили помощь на газификацию

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В Саратовской области продолжается предоставление дополнительных мер социальной поддержки, связанных с газификацией жилых домов, отдельным категориям граждан.«С начала 2025 года мерой поддержки по газификации на территории региона уже воспользовались 227 человек. Субсидия на догазификацию предоставлена 100 гражданам, единовременная компенсация на газификацию – 127 жителям области», – отметила заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Морозова.-Субсидия на догазификацию – 100 семьям (до 100 тыс. руб.)-Компенсация расходов на газификацию – 127 жителям (до 100 тыс. руб.)▪ Ветераны ВОВ и боевых действий (включая участников СВО)▪ Многодетные семьи▪ Члены семей военнослужащих СВО▪ И другие льготные категорииМожно использовать региональный маткапитал (по нацпроекту «Семья») + единовременную выплату на газификацию одного дома.Как оформить?Обращайтесь в соцзащиту или звоните:8-800-775-21-09 (доб. 2) – бесплатно по области.