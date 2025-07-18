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227 жителей Саратовской области получили помощь на газификацию

Новости
227 жителей Саратовской области получили помощь на газификацию


В Саратовской области продолжается предоставление дополнительных мер социальной поддержки, связанных с газификацией жилых домов, отдельным категориям граждан.

«С начала 2025 года мерой поддержки по газификации на территории региона уже воспользовались 227 человек. Субсидия на догазификацию предоставлена 100 гражданам, единовременная компенсация на газификацию – 127 жителям области», – отметила заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Морозова.

Какая помощь доступна?
-Субсидия на догазификацию – 100 семьям (до 100 тыс. руб.) 
-Компенсация расходов на газификацию – 127 жителям (до 100 тыс. руб.) 

Кто может получить?
▪ Ветераны ВОВ и боевых действий (включая участников СВО) 
▪ Многодетные семьи 
▪ Члены семей военнослужащих СВО 
▪ И другие льготные категории 

Важно для многодетных! 
Можно использовать региональный маткапитал (по нацпроекту «Семья») + единовременную выплату на газификацию одного дома. 

Как оформить? 
Обращайтесь в соцзащиту или звоните: 
8-800-775-21-09 (доб. 2) – бесплатно по области.