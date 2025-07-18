«Юрий Гагарин» перевез по Волге более 6 тысяч пассажиров
С момента запуска скоростных речных перевозок в мае текущего года «Валдай» - «Юрий Гагарин» доставил до места назначения 6186 пассажиров. Такие данные приводит ТГ-канал «Валдай Саратов». Авторы канала назвали эту цифру «довольно впечатляющей», отметив, что перепроверили итоговое число «не один десяток раз».
В публикации поясняется, что не все пассажиры путешествуют на «Валдае» от конечной до конечной точки. За один рейс судно с учетом высадки и посадки пассажиров на разных остановках может перевезти гораздо больше человек, чем 45 – таково количество посадочных мест.
Напомним, регулярные перевозки на «Валдае» по маршруту «Саратов – Маркс – Воскресенское – Вольск – Балаково» запустили 24 мая. С сегодняшнего дня начались продажи билетов на второй «Валдай» - «Пётр Столыпин». На маршрут судно выйдет завтра, 19 июля. Еще три «Валдая» поступят в регион в течение 2025-2026 годов.
Возрождение скоростных пассажирских перевозок по Волге стало возможным благодаря поддержке Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.