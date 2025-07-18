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Подведены итоги конкурса лучших проектов для детей и молодежи среди первичных отделений «Движения Первых».

Новости
Подведены итоги конкурса лучших проектов для детей и молодежи среди первичных отделений «Движения Первых».


Общая сумма поддержки составила 14,3 миллиона рублей и будет направлена на проекты 54 отделений из разных уголков региона. Юные активисты смогут реализовать свои идеи, направленные на развитие творческого потенциала, патриотическое воспитание и формирование активной гражданской позиции.

Абсолютными победителями на федеральном уровне стали:

— СОШ №2 г. Красноармейска им. Героя Советского Союза Танцорова Г.В»
— СОШ № 3 Энгельсского муниципального района
— СОШ № 9 г. Аткарска

Эти учреждения получат по 1 миллиону рублей на реализацию своих уникальных проектов, разработанных целыми командами педагогов и активистов.

Благодаря этим достижениям, Саратовская область вошла в ТОП-5 регионов по объему привлеченных средств для поддержки детских и молодежных инициатив.

Наибольшую сумму поддержки привлекли:

• Муниципальное образование «Город Саратов» - 1,8 млн руб.
• Энгельсский муниципальный район - 1,7 млн руб.
• Аткарский муниципальный район - 1,3 млн руб.
• Балашовский муниципальный район - 1 млн руб.
• Красноармейский муниципальный район - 1 млн руб.
• Краснопартизанский муниципальный район - 800 тыс. руб.

Лидеры по количеству отделений-победителей:

• Муниципальное образование «Город Саратов» - 8 отделений
• Энгельсский муниципальный район - 4 отделения
• Балашовский муниципальный район - 4 отделения
• Александрово-Гайский муниципальный район - 3 отделения
• Вольский муниципальный район - 3 отделения
• Краснопартизанский муниципальный район - 3 отделения

Всего на конкурс было подано 435 заявок от первичных отделений Саратовской области.