Подведены итоги конкурса лучших проектов для детей и молодежи среди первичных отделений «Движения Первых».
Общая сумма поддержки составила 14,3 миллиона рублей и будет направлена на проекты 54 отделений из разных уголков региона. Юные активисты смогут реализовать свои идеи, направленные на развитие творческого потенциала, патриотическое воспитание и формирование активной гражданской позиции.
Абсолютными победителями на федеральном уровне стали:
— СОШ №2 г. Красноармейска им. Героя Советского Союза Танцорова Г.В»
— СОШ № 3 Энгельсского муниципального района
— СОШ № 9 г. Аткарска
Эти учреждения получат по 1 миллиону рублей на реализацию своих уникальных проектов, разработанных целыми командами педагогов и активистов.
Благодаря этим достижениям, Саратовская область вошла в ТОП-5 регионов по объему привлеченных средств для поддержки детских и молодежных инициатив.
Наибольшую сумму поддержки привлекли:
• Муниципальное образование «Город Саратов» - 1,8 млн руб.
• Энгельсский муниципальный район - 1,7 млн руб.
• Аткарский муниципальный район - 1,3 млн руб.
• Балашовский муниципальный район - 1 млн руб.
• Красноармейский муниципальный район - 1 млн руб.
• Краснопартизанский муниципальный район - 800 тыс. руб.
Лидеры по количеству отделений-победителей:
• Муниципальное образование «Город Саратов» - 8 отделений
• Энгельсский муниципальный район - 4 отделения
• Балашовский муниципальный район - 4 отделения
• Александрово-Гайский муниципальный район - 3 отделения
• Вольский муниципальный район - 3 отделения
• Краснопартизанский муниципальный район - 3 отделения
Всего на конкурс было подано 435 заявок от первичных отделений Саратовской области.