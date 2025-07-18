Подведены итоги конкурса лучших проектов для детей и молодежи среди первичных отделений «Движения Первых».

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Общая сумма поддержки составила 14,3 миллиона рублей и будет направлена на проекты 54 отделений из разных уголков региона. Юные активисты смогут реализовать свои идеи, направленные на развитие творческого потенциала, патриотическое воспитание и формирование активной гражданской позиции.Абсолютными победителями на федеральном уровне стали:— СОШ №2 г. Красноармейска им. Героя Советского Союза Танцорова Г.В»— СОШ № 3 Энгельсского муниципального района— СОШ № 9 г. АткарскаЭти учреждения получат по 1 миллиону рублей на реализацию своих уникальных проектов, разработанных целыми командами педагогов и активистов.Благодаря этим достижениям, Саратовская область вошла в ТОП-5 регионов по объему привлеченных средств для поддержки детских и молодежных инициатив.Наибольшую сумму поддержки привлекли:• Муниципальное образование «Город Саратов» - 1,8 млн руб.• Энгельсский муниципальный район - 1,7 млн руб.• Аткарский муниципальный район - 1,3 млн руб.• Балашовский муниципальный район - 1 млн руб.• Красноармейский муниципальный район - 1 млн руб.• Краснопартизанский муниципальный район - 800 тыс. руб.Лидеры по количеству отделений-победителей:• Муниципальное образование «Город Саратов» - 8 отделений• Энгельсский муниципальный район - 4 отделения• Балашовский муниципальный район - 4 отделения• Александрово-Гайский муниципальный район - 3 отделения• Вольский муниципальный район - 3 отделения• Краснопартизанский муниципальный район - 3 отделенияВсего на конкурс было подано 435 заявок от первичных отделений Саратовской области.