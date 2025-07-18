18 июля 2025 ПЯТНИЦА
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16:50 | 18 июля
В Саратовской области утвердили новые расценки на жильё для соцвыплат
16:11 | 18 июля
Саратовские творческие коллективы активно участвуют в грантовом конкурсе ПФКИ-2026
16:06 | 18 июля
«Юрий Гагарин» перевез по Волге более 6 тысяч пассажиров
15:40 | 18 июля
Балашовская выпускница продолжит педагогическую династию благодаря целевому обучению
15:00 | 18 июля
Подведены итоги конкурса лучших проектов для детей и молодежи среди первичных отделений «Движения Первых».
14:30 | 18 июля
Уникальная сосна "Золотой петушок" из Энгельса попала в реестр удивительных деревьев России
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Саратовская область лидирует в ПФО по переработке отходов с показателем 87%
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Умерла выдающийся лингвист, профессор Ольга Борисовна Сиротинина
14:00 | 18 июля
В России отмечается День этнографа и общероссийский День фольклора
13:20 | 18 июля
227 жителей Саратовской области получили помощь на газификацию
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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В России отмечается День этнографа и общероссийский День фольклора

Новости
В России отмечается День этнографа и общероссийский День фольклора

Праздничные мероприятия текущего года посвящены двум юбилеям: 80-летию Великой Победы и 110-летию со дня основания Дома народного творчества имени В. Д. Поленова. По всей стране проходят фольклорные фестивали, концерты, мастер-классы и творческие встречи, посвященные сохранению народных традиций.

В Энгельсском районе, во Дворце культуры «Восход», 17 июля прошел фестиваль «Приволжская ярмарка», приуроченный к общероссийскому Дню фольклора.

В программе фестиваля – знакомство с культурным наследием и обычаями различных этносов, проживающих в Поволжском регионе.

19 июля в 17:00 на площади перед областным Центром народного творчества имени Руслановой в рамках празднования Единого дня фольклора пройдет фестиваль национальных культур «В семье единой».

Лучшие национальные коллективы из разных уголков области представят свое творчество. Также пройдет мастер-класс по созданию обережной куклы.