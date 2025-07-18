В России отмечается День этнографа и общероссийский День фольклора

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Праздничные мероприятия текущего года посвящены двум юбилеям: 80-летию Великой Победы и 110-летию со дня основания Дома народного творчества имени В. Д. Поленова. По всей стране проходят фольклорные фестивали, концерты, мастер-классы и творческие встречи, посвященные сохранению народных традиций.В Энгельсском районе, во Дворце культуры «Восход», 17 июля прошел фестиваль «Приволжская ярмарка», приуроченный к общероссийскому Дню фольклора.В программе фестиваля – знакомство с культурным наследием и обычаями различных этносов, проживающих в Поволжском регионе.19 июля в 17:00 на площади перед областным Центром народного творчества имени Руслановой в рамках празднования Единого дня фольклора пройдет фестиваль национальных культур «В семье единой».Лучшие национальные коллективы из разных уголков области представят свое творчество. Также пройдет мастер-класс по созданию обережной куклы.