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Более миллиона человек пользуются услугами областных библиотек

Новости
Более миллиона человек пользуются услугами областных библиотек

Посещаемость библиотек в Саратовской области демонстрирует положительную динамику, что свидетельствует об увеличении интереса жителей к чтению. Эта информация прозвучала на выездном заседании комитета по образованию и культуре Саратовской областной Думы, которое было посвящено обсуждению перспектив развития библиотечной системы региона и прошло в модельной библиотеке № 17 города Энгельса.

Более миллиона человек пользуются услугами областных библиотек

Как рассказала первый заместитель министра культуры Саратовской области Елена Познякова, на начало 2025 года общее число зарегистрированных пользователей библиотек в области практически достигло миллиона, увеличившись за год на 17 тысяч человек.

- С 2018 по 2024 годы в регионе была создана 21 библиотека нового поколения, значительная часть которых (18) появилась благодаря национальному проекту «Культура», инициированному Президентом России Владимиром Путиным. Эта работа продолжается и в текущем году в рамках нацпроекта «Семья». Согласно планам, в 2025 году при поддержке этого нацпроекта будет проведен капитальный ремонт Центральной библиотеки Марксовского района, а также двух библиотек, расположенных в Саратове. Ежегодное количество культурно-просветительских мероприятий, проводимых библиотеками, превышает 100 тысяч, - сообщила Елена Познякова.

Наряду с этим, в рамках национальных проектов «Культура» и «Семья» активно ведется компьютеризация и оснащение библиотек современной техникой. На сегодняшний день 572 муниципальные библиотеки имеют подключение к сети Интернет, а 150 из них предоставляют широкополосный доступ. Благодаря модернизации и обеспечению бесплатного доступа к интернету, библиотеки становятся значимыми центрами для образования и подготовки молодежи, в том числе к сдаче экзаменов.

Одним из ключевых факторов успешной модернизации библиотек является обновление их книжных фондов. В период с 2019 по 2024 годы фонды модельных библиотек пополнились почти на 70 тысяч экземпляров.

По количеству модернизированных библиотек Саратовская область занимает девятую позицию среди четырнадцати субъектов Приволжского федерального округа.