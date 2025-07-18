Саратов станет центром обсуждения музеев СВО

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25 июля 2025 года в Саратове состоится первая научно-практическая конференция, посвященная деятельности государственных, муниципальных и некоммерческих музеев, специализирующихся на тематике специальной военной операции. Мероприятие будет носить название «Музеи СВО: опыт и перспективы» и станет значимым событием в области музейного дела и патриотического воспитания.Организатором конференции выступает саратовский музей истории специальной военной операции, который с момента своего основания активно занимается изучением и популяризацией истории СВО.К участию в конференции приглашены гости из различных регионов России, которые примут участие в формате онлайн-трансляций. Это позволит обеспечить широкий охват специалистов и экспертов в данной области.На мероприятии планируется обсуждение актуальных вопросов, связанных с созданием и функционированием музеев, посвященных тематике СВО. Особое внимание будет уделено перспективам развития данного направления музейной деятельности, а также важным аспектам, таким как прием и хранение оружия, порядок приема государственных наград и их экспонирование.