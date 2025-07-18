Библиомобиль поведал о "Тайнах мира в книгах"

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Библиотечный мобильный комплекс информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) продолжает посещать летние лагеря.15 июля он прибыл в гости к детям и подросткам из детского оздоровительного лагеря имени Лизы Чайкиной Базарно-Карабулакского муниципального района.- Дети с удовольствием приняли участие в экскурсии по библиомобилю, узнали о возможностях КИБО, познакомились с новыми изданиями, представленными на книжной выставке «Тайны мира в книгах», - рассказала директор Саратовской областной универсальной научной библиотеки Людмила Канушина.Помимо этого школьники старшего возраста поучаствовали в квизе «Книжный глобус: интерактивное путешествие вокруг света». Выясняли, кто такие билингвы и полиглоты, и чем они отличаются друг от друга.Ребята продемонстрировали свои знания, а также узнали новое о языках мира и зарубежных писателях. Кроме того, они успешно справились с заданием про заимствованные слова. В завершение мероприятия всем пришлось изрядно потрудиться, распознавая по шрифту принадлежность к тому или иному языку.