8 образовательных учреждений Энгельсского района обновляют инфраструктуру в рамках региональной программы

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В рамках регионального проекта «Развитие инфраструктуры образовательных организаций Саратовской области», который был инициирован губернатором Романом Бусаргиным, проведены ремонтные работы в образовательных учреждениях Энгельсского района.Наиболее значительные преобразования коснулись Дворца творчества им. Л.А. Кассиля, где полностью обновлены внутренние помещения. В детском саду № 62 завершена установка новых оконных блоков, в ближайшее время планируется начало работ по реконструкции кровельного покрытия.Детский оздоровительный комплекс «Буревестник» завершил модернизацию пищеблока. В школе № 5 имени В. Хомяковой выполнены работы по санитарно-техническому оснащению и замене оконных блоков в спортивном зале.Текущие работы включают ремонт санузлов в школе № 18 им. А.А. Мыльникова и комплексное благоустройство школы в п. Прибрежный, где завершены наружные работы, а внутренняя отделка продолжается.Кроме того, в рамках регионального проекта закуплено современное оборудование в школьные музеи школы 18, п.Новопушкинское и школу 42, где ребята проводят патриотические мероприятия и уроки истории.Завершение всех запланированных мероприятий запланировано к началу нового учебного года, что обеспечит образовательные учреждения современной материально-технической базой, соответствующей актуальным требованиям к организации учебного процесса.