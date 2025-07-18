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Большинство трудных подростков области охвачены организованными формами досуга

Новости
Большинство трудных подростков области охвачены организованными формами досуга

На очередном заседании постоянно действующего штаба по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Саратовской области подведены итоги работы за 1 полугодие 2025 года.

Члены штаба отметили, что на 9,5% уменьшилось количество семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав Саратовской области.

С 70 до 41 (-41%) сократилось количество семей, признанных находящимися в социально опасном положении, где родители были лишены или ограничены в родительских правах. Это свидетельствует о выполнении системой профилактики своей функции по выведению семьи из кризисного состояния, помощи родителям в решении проблем и сохранении детей в кровной семье.

В июне 2025 года удалось охватить организованными формами досуга 93% несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в отделах полиции.

141 подросток был трудоустроен, 88 несовершеннолетних отдохнули в пришкольных и загородных лагерях, 10 прошли лечение в санаторных учреждениях.

Более 800 подростков приняли участие в культурных, спортивных мероприятиях, волонтерских акциях.

«Органами системы профилактики проводится большая планомерная работа с детьми, чтобы не допустить их вовлечения в совершение преступлений. Активно проходит летняя оздоровительная кампания, которая требует постоянной самоотдачи и не терпит безразличия», - прокомментировала председатель региональной КДН Анастасия Борода.