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В Саратовской области реализуются проекты по улучшению водоснабжения 

Новости
В Саратовской области реализуются проекты по улучшению водоснабжения 




В рамках программы поддержки местных инициатив в селах Теликовка (Духовницкий район) и Мунино (Фёдоровский район) завершены работы по ремонту водопроводных сетей. Это позволило обеспечить жителей качественной питьевой водой. 

Планы на текущий год 
До конца 2025 года планируется восстановить водоснабжение в 64 населённых пунктах региона. 

Финансирование проектов
В этом году на конкурс поступило 281 заявка от муниципальных образований области. После рассмотрения комиссией было отобрано 149 проектов на общую сумму 255 млн рублей, в том числе: 
- 170 млн рублей выделено из областного бюджета; 
- Более 40 млн рублей составил вклад жителей и социально ответственного бизнеса. 

Реализация этих инициатив способствует улучшению качества жизни в сельских территориях и развитию инфраструктуры региона.