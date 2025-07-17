В Саратовской области реализуются проекты по улучшению водоснабжения 

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В рамках программы поддержки местных инициатив в селах Теликовка (Духовницкий район) и Мунино (Фёдоровский район) завершены работы по ремонту водопроводных сетей. Это позволило обеспечить жителей качественной питьевой водой.До конца 2025 года планируется восстановить водоснабжение в 64 населённых пунктах региона.В этом году на конкурс поступило 281 заявка от муниципальных образований области. После рассмотрения комиссией было отобрано 149 проектов на общую сумму 255 млн рублей, в том числе:- 170 млн рублей выделено из областного бюджета;- Более 40 млн рублей составил вклад жителей и социально ответственного бизнеса.Реализация этих инициатив способствует улучшению качества жизни в сельских территориях и развитию инфраструктуры региона.