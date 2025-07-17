Главные врачи помогают абитуриентам-целевикам подать документы в вуз

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Продолжает работать приемная комиссия Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского.Университетом установлены дни приема для абитуриентов от каждого лечебного учреждения с целью оказания содействия в подаче документов. Абитуриентов сопровождают главные врачи, они лично контролируют процесс и поддерживают ребят.«Такая работа с будущими студентами-медиками проводится впервые и стала еще одной формой их поддержки. Всего же в текущем году выделено более 400 мест для поступления по целевым направлениям от учреждений здравоохранения области, кроме того студентам и молодым специалистам меры поддержки продолжают расширяться, идёт активный набор желающих поступить в медицинский вуз из городов и районов области», - рассказал министр здравоохранения Владимир Дудаков.Главный врач Красноармейской районной больницы Анзор Бахаев считает такую точечную форму работы с будущими студентами, а в дальнейшем и врачами, эффективной.«Наша больница заинтересована в привлечении молодых, талантливых специалистов, готовых работать на благо здоровья жителей Красноармейского района. С каждым своим целевиком знаком лично, во время бесед с ними особое внимание уделяю моральной стороне профессии врача, говорю о милосердии и ответственности за жизнь и здоровье каждого пациента. Убежден, что этих ребят мы увидим в своих больницах и поликлиниках сначала на практике, а потом и полноценными врачами», - рассказал главный врач Красноармейской больницы Анзор Бахаев