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Общественники оценили масштаб и значимость новой программы ремонта дорог в Саратове

Новости
Глава региона Роман Бусаргин анонсировал долгосрочную программу ремонта дорог в Саратове, рассчитанную минимум на три года. Всего на эти цели будет дополнительно направлено 1 млрд рублей.


Председатель Общественной палаты муниципального образования «Город Саратов» Николай Островский подчеркнул, что начало ремонта проблемных дорог это победа для всех жителей, которые годами ждали перемен.

- Важно, чтобы выделенные средства принесли максимальную пользу всему городу, - отметил общественник.

Поддержал старт программы и член городской Общественной палаты Алексей Возлеев, назвав решение губернаторам стратегическим вложением в будущее Саратова. Он отметил, что теперь появилась возможность привести в надлежащее состояние ключевые магистрали города.

- Важно, что это не разовое вливание, а начало долгосрочной программы, которая позволит городским властям планировать развитие транспортной сети на годы вперед. А значит, благоустроенные участки дорог появятся в каждом районе города, и коснутся каждого жителя.

По его словам, Общественный совет Воробьевки, жители микрорайона единодушно поддерживают это важное решение. Мы неоднократно обращали внимание на состояние наших дорог и рады, что наш голос был услышан.

- Современная дорожная сеть — это визитная карточка региона и ключевой фактор его конкурентоспособности, - подчеркнул руководитель Регионального исполкома Общероссийского общественного движения «Народный Фронт «ЗА РОССИЮ» в Саратовской области Сергей Шаров. - При выборе площадки для нового производства или логистического центра бизнес в первую очередь оценивает транспортную доступность. Данная программа — это четкий сигнал для инвесторов, что в Саратовской области создаются фундаментальные условия для долгосрочного роста и успешной работы.

Солидарен с этим мнением и советник председателя Союза «Торгово-промышленная палата Саратовской области» Сергей Леонов:

- Качественные дороги – это артерии для бизнеса. Новая программа улучшит логистику, повысит инвестиционную привлекательность Саратова и даст импульс развитию предпринимательства.