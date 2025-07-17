Более 9 тыс. юных жителей области стали участниками профилактических занятий со спасателями
С начала лета участниками профилактических занятий стали уже почти 9300 человек. Мероприятия проходят в Балашовском, Ершовском, Марксовском, Новоузенском, Пугачевском, Хвалынском и других районах области.
Специалисты областной службы спасения практически в ежедневном режиме рассказывают детям, отдыхающим в летних оздоровительных учреждениях и лагерях, о правилах поведения на воде:
При какой температуре воды и воздуха можно купаться?
Сколько времени следует находиться в воде, чтобы не получить переохлаждения?
Как правильно выбрать место для купания?
Что делать, если случилась беда?
Помимо теоретических знаний спасатели стараются давать детям полезные практические навыки, которые могут пригодиться им в экстренной ситуации. Так, ребята учатся надевать спасательный жилет, правильно бросать спасательный круг и оказывать первую помощь.
Купаться следует только в специально оборудованных местах, детям - обязательно а присутствии взрослых.
В экстренной ситуации - звонить по номеру 112