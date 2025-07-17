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18:00 | 17 июля
Саратовский волонтер отметил опыт наставников программы «Наши герои»
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Более 9 тыс. юных жителей области стали участниками профилактических занятий со спасателями
16:30 | 17 июля
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15:30 | 17 июля
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14:52 | 17 июля
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Более 9 тыс. юных жителей области стали участниками профилактических занятий со спасателями

Новости

С начала лета участниками профилактических занятий стали уже почти 9300 человек. Мероприятия проходят в Балашовском, Ершовском, Марксовском, Новоузенском, Пугачевском, Хвалынском и других районах области.


Специалисты областной службы спасения практически в ежедневном режиме рассказывают детям, отдыхающим в летних оздоровительных учреждениях и лагерях, о правилах поведения на воде:

При какой температуре воды и воздуха можно купаться?
Сколько времени следует находиться в воде, чтобы не получить переохлаждения?
Как правильно выбрать место для купания?
Что делать, если случилась беда?

Помимо теоретических знаний спасатели стараются давать детям полезные практические навыки, которые могут пригодиться им в экстренной ситуации. Так, ребята учатся надевать спасательный жилет, правильно бросать спасательный круг и оказывать первую помощь.

Купаться следует только в специально оборудованных местах, детям - обязательно а присутствии взрослых.

В экстренной ситуации - звонить по номеру 112