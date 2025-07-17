Более 9 тыс. юных жителей области стали участниками профилактических занятий со спасателями

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Специалисты областной службы спасения практически в ежедневном режиме рассказывают детям, отдыхающим в летних оздоровительных учреждениях и лагерях, о правилах поведения на воде:При какой температуре воды и воздуха можно купаться?Сколько времени следует находиться в воде, чтобы не получить переохлаждения?Как правильно выбрать место для купания?Что делать, если случилась беда?Помимо теоретических знаний спасатели стараются давать детям полезные практические навыки, которые могут пригодиться им в экстренной ситуации. Так, ребята учатся надевать спасательный жилет, правильно бросать спасательный круг и оказывать первую помощь.Купаться следует только в специально оборудованных местах, детям - обязательно а присутствии взрослых.В экстренной ситуации - звонить по номеру 112