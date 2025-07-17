Радищевский музей подготовил программу мероприятий для участников СВО и членов их семей

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В рамках акции «Музейная неделя», инициированной Министерством культуры России, Радищевский музей приглашает участников специальной военной операции и членов их семей посетить экскурсии и тематические программы.19, 25 июля в 15.00 в Историческом здании музея на Радищева, 39 пройдут экскурсии по юбилейной выставке «Миры саратовских художников».Выставка посвящена истории развития саратовского изобразительного искусства, его разным направлениям и течениям, начиная с В.Э. Борисова-Мусатова до сегодняшнего дня.22, 24 июля в 15.00 в Историческом здании музея на Радищева, 39 можно увидеть постоянную экспозицию «Радищевский музей. Шедевры коллекции», где представлены живопись, графика, скульптура, иконопись, декоративно-прикладное искусство XV - начала XX века.23 июля в 15.00 в здание на Радищева, 41 пройдет экскурсия по выставке Екатерины Марей «Абстракция снов». Фотографии, видео.