17 июля 2025 ЧЕТВЕРГ
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18:00 | 17 июля
Саратовский волонтер отметил опыт наставников программы «Наши герои»
18:00 | 17 июля
Саратовский волонтер отметил опыт наставников программы «Наши герои»
17:00 | 17 июля
Более 9 тыс. юных жителей области стали участниками профилактических занятий со спасателями
16:30 | 17 июля
Радищевский музей подготовил программу мероприятий для участников СВО и членов их семей
15:30 | 17 июля
Клуб продюсеров Саратовской области обсудил развитие сферы киноиндустрии
14:52 | 17 июля
В Саратовской области реализуются проекты по улучшению водоснабжения 
14:00 | 17 июля
Проект преподавателя колледжа по популяризации детской хоровой музыки выиграл грант Президента России
13:02 | 17 июля
Возможностями нового флюорографа воспользовались более 30 тысяч жителей Татищевского района
12:38 | 17 июля
Главные врачи помогают абитуриентам-целевикам подать документы в вуз
12:00 | 17 июля
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Радищевский музей подготовил программу мероприятий для участников СВО и членов их семей

Новости
Радищевский музей подготовил программу мероприятий для участников СВО и членов их семей


В рамках акции «Музейная неделя», инициированной Министерством культуры России, Радищевский музей приглашает участников специальной военной операции и членов их семей посетить экскурсии и тематические программы.

19, 25 июля в 15.00 в Историческом здании музея на Радищева, 39 пройдут экскурсии по юбилейной выставке «Миры саратовских художников».

Выставка посвящена истории развития саратовского изобразительного искусства, его разным направлениям и течениям, начиная с В.Э. Борисова-Мусатова до сегодняшнего дня.

22, 24 июля в 15.00 в Историческом здании музея на Радищева, 39 можно увидеть постоянную экспозицию «Радищевский музей. Шедевры коллекции», где представлены живопись, графика, скульптура, иконопись, декоративно-прикладное искусство XV - начала XX века.

23 июля в 15.00 в здание на Радищева, 41 пройдет экскурсия по выставке Екатерины Марей «Абстракция снов». Фотографии, видео.