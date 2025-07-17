Клуб продюсеров Саратовской области обсудил развитие сферы киноиндустрии

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В министерстве инвестиционной политики Саратовской области состоялось заседание Клуба продюсеров по направлению «Кино, телевизионные программы и фильмы». Мероприятие, собравшее ключевых игроков индустрии, стало важной площадкой для диалога между властью и бизнесом.Министр инвестиционной политики Александр Марченко подчеркнул значимость креативных индустрий для региона, их потенциал в создании новых рабочих мест, привлечении инвестиций и формировании привлекательного образа Саратовской области.Представители креативного бизнеса получили возможность обсудить насущные вопросы, с которыми сталкивается отрасль в регионе.Министр поддержал предложение провести заседание региональной кинокомиссии, которая существует с 2023 года, отметив, что отработает его с профильным ведомством.«Мы сознательно выбрали формат отдельных встреч по каждому направлению креативных индустрий. Такой подход позволяет глубже погрузиться в специфику и услышать отраслевые запросы. Наша задача — выявить перспективные проекты, понять их потребности и вместе проработать меры поддержки, которые будут актуальны в нашем регионе», — подытожил Александр Марченко.