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Клуб продюсеров Саратовской области обсудил развитие сферы киноиндустрии

Новости
Клуб продюсеров Саратовской области обсудил развитие сферы киноиндустрии


В министерстве инвестиционной политики Саратовской области состоялось заседание Клуба продюсеров по направлению «Кино, телевизионные программы и фильмы». Мероприятие, собравшее ключевых игроков индустрии, стало важной площадкой для диалога между властью и бизнесом.

Министр инвестиционной политики Александр Марченко подчеркнул значимость креативных индустрий для региона, их потенциал в создании новых рабочих мест, привлечении инвестиций и формировании привлекательного образа Саратовской области.

Представители креативного бизнеса получили возможность обсудить насущные вопросы, с которыми сталкивается отрасль в регионе.

Министр поддержал предложение провести заседание региональной кинокомиссии, которая существует с 2023 года, отметив, что отработает его с профильным ведомством.

«Мы сознательно выбрали формат отдельных встреч по каждому направлению креативных индустрий. Такой подход позволяет глубже погрузиться в специфику и услышать отраслевые запросы. Наша задача — выявить перспективные проекты, понять их потребности и вместе проработать меры поддержки, которые будут актуальны в нашем регионе», — подытожил Александр Марченко.