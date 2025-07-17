Проект преподавателя колледжа по популяризации детской хоровой музыки выиграл грант Президента России

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Президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился выделить средства на культурные проекты, связанные с Саратовской областью. Гранты будут предоставлены в соответствии с указом президента «О мерах по усилению государственной поддержки культуры и искусства», на основании результатов конкурса, проведенного в 2024 году.Победителем стал проект «Русская музыкальная азбука». Автором является саратовский композитор, Заслуженный деятель искусств России, преподаватель Саратовского областного колледжа искусств Юрий Массин. Он разработал комплекс мероприятий, направленных на создание и популяризацию детской хоровой музыки.