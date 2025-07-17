17 июля 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
15:30 | 17 июля
Клуб продюсеров Саратовской области обсудил развитие сферы киноиндустрии
14:52 | 17 июля
В Саратовской области реализуются проекты по улучшению водоснабжения 
14:00 | 17 июля
Проект преподавателя колледжа по популяризации детской хоровой музыки выиграл грант Президента России
13:02 | 17 июля
Возможностями нового флюорографа воспользовались более 30 тысяч жителей Татищевского района
12:38 | 17 июля
Главные врачи помогают абитуриентам-целевикам подать документы в вуз
12:00 | 17 июля
В обновленном Доме молодежи Энгельса стартовали мероприятия для молодых семей по нацпроекту «Молодежь и дети»
11:30 | 17 июля
Общественники оценили масштаб и значимость новой программы ремонта дорог в Саратове
11:03 | 17 июля
Стартовала Цифровая неделя в рамках форума «иВолга»
10:01 | 17 июля
Современная амбулатория в селе Синенькие: 100 телеконсультаций за два года
09:00 | 17 июля
В Саратовской области хотят расширить условия на бесплатную юридическую помощь для неполных семей
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Проект преподавателя колледжа по популяризации детской хоровой музыки выиграл грант Президента России

Новости
Проект преподавателя колледжа по популяризации детской хоровой музыки выиграл грант Президента России

Президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился выделить средства на культурные проекты, связанные с Саратовской областью. Гранты будут предоставлены в соответствии с указом президента «О мерах по усилению государственной поддержки культуры и искусства», на основании результатов конкурса, проведенного в 2024 году.

Проект преподавателя колледжа по популяризации детской хоровой музыки выиграл грант Президента России

Победителем стал проект «Русская музыкальная азбука». Автором является саратовский композитор, Заслуженный деятель искусств России, преподаватель Саратовского областного колледжа искусств Юрий Массин. Он разработал комплекс мероприятий, направленных на создание и популяризацию детской хоровой музыки.