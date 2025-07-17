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Возможностями нового флюорографа воспользовались более 30 тысяч жителей Татищевского района

Новости
Возможностями нового флюорографа воспользовались более 30 тысяч жителей Татищевского района


В рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным в Татищевской районной больнице, успешно функционирует цифровой флюорографический аппарат, полученный в сентябре 2023 года.

С начала работы нового флюорографа его услугами воспользовались более 30 тысяч жителей района, проведено более 40 тысяч флюорографических исследований.

«Новый флюорограф пришел на смену старой модели, у которой уже накопился солидный срок службы, у него случались частые поломки. Кроме того, оборудование обладает рядом преимуществ и набором современных функций, таких как: мгновенное получение изображения, высокое качество снимков, низкая лучевая нагрузка, удобство хранения и передачи цифровых снимков, в том числе в Центральный архив медицинских изображений», - рассказала главный врач больницы Марина Берсенева.

Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».