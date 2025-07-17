В обновленном Доме молодежи Энгельса стартовали мероприятия для молодых семей по нацпроекту «Молодежь и дети»

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В обновленном Доме молодежи в Энгельсе прошел Фестиваль молодых семей, организованный клубом «Энгельсская молодежь».В рамках фестиваля семьи приняли участие в увлекательном мастер-классе по росписи матрешек. Участники смогли проявить свои творческие способности и укрепить семейные связи в процессе совместного творчества и арт-терапии.Кроме того, на прошедших выходных в Доме молодежи состоялся психологический тренинг, где молодые семьи создавали плакаты и лепили талисманы, символизирующие их семейные ценности и традиции. Мероприятие стало платформой для открытого обсуждения важных аспектов взаимодействия и укрепления отношений.Обновление Дома молодежи и клуба «Орлёнок» в Энгельсе реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.