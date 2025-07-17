Стартовала Цифровая неделя в рамках форума «иВолга»

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С 14 по 20 июля 2025 года в рамках подготовки к Молодёжному форуму «иВолга» проходит Цифровая неделя — серия онлайн-мероприятий, позволяющих участникам погрузиться в атмосферу форума до его старта.Организатором форума является аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова при поддержке Росмолодёжи.Программа включает прямые эфиры с экспертами, творческие конкурсы, образовательные активности и нетворкинг.Это виртуальная версия настоящего Форума, которая даст представление о том, что ждёт участников на Поляне. Все ключевые элементы форума – от образовательных программ до атмосферы единства – на неделю переносятся в онлайн-формат.Следить за программой и подключиться к мероприятиям можно в официальных социальных сетях форума «иВолга»: ВКонтакте https://vk.com/forumivolga, Telegram https://t.me/forumivolga.