В сентябре в Иволгино откроется саратовская Школа креативных индустрий

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В 2025 году при поддержке Минкультуры России школы креативных индустрий откроются в 25 регионах России. В их числе Саратовская область. Третья в регионе ШКИ откроется в сентябре в микрорайоне Иволгино в городе Саратове .На базе Детской школы искусств №7 будут открыты шесть студий: «Звукорежиссура»; «Электронная музыка»; «Фото и видеопроизводство»; «Анимация и 3D-графика»; «Дизайн»; «Интерактивные цифровые технологии». Программа рассчитана на два года. В ходе обучения учащиеся учреждения дополнительного образования познакомятся со спецификой профессий креативной индустрии. Ребята будут работать над творческими проектами, а также получат возможность выбрать одно из направлений для углубленного изучения. Параллельно с изучением специализированных программ подростки станут приобщаться к мировой художественной культуре, будут обсуждать спектакли и фильмы.- В данное время в ШКИ проведён ремонт помещений с учетом фирменного стиля, созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Техническое и технологическое оборудование закуплено, ожидается поставка. Ремонтные работы планируется завершить в начале августа. Сформирован административно-управленческий персонал и преподавательский состав, утверждено штатное расписание ШКИ. Этот проект – новые возможности для наших юных горожан,- рассказала первый заместитель министра культуры Саратовской области Елена Познякова.Оснащение учреждения ведется по нацпроекту «Семья», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина. В Саратовской области школы креативных индустрий уже работают в Балаково и в Энгельсе. Они были открыты благодаря федеральной программе «Придумано в России». Создание уже третьей школы креативных индустрий будет способствовать формированию устойчивой экономики, самореализации молодежи и сокращению оттока молодых и перспективных кадров из региона.- ШКИ в Балаково и Энгельсе - особая гордость региона. Открытие ШКИ в Саратове - настоящий подарок для детей и их родителей к началу нового учебного года. Здесь будет современное оборудование, комфортные рабочие кабинеты, отличные профессиональные наставники. Я считаю, что у Школы креативных индустрий большой потенциал и есть все шансы вырваться в лидеры, – отметила Елена Познякова.