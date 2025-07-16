Саратовцы продолжают поддерживать участников СВО: от ароматного чая до детских поделок
В Саратовской области активно поддерживают военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Сотрудники и подопечные социальных учреждений региона организовали новые трогательные инициативы.
Домашние гостинцы от пенсионеров
Под руководством "серебряного" волонтёра Натальи Балыбиной жители Красноармейского района собрали для бойцов:
Соленья и варенье;
Тушёнку и каши;
Сухари и свежую зелень
«Пусть эти заботливо приготовленные продукты порадуют наших ребят и напомнят о тепле родного дома, где их любят и ждут», — рассказывает Наталья Алексеевна
Полезные подарки и ароматный чай
Активисты шьют и отправляют на фронт:
Антидроновые одеяла и пончо;
Нательное бельё и подушки
Соцработники из Ртищевского района подготовили 150 пакетов душистого травяного чая, в который вошли:
- Мелисса и мята
- Душица и зверобой
- Листья чёрной смородины
Детские поделки с теплом
Воспитанники Пугачёвского центра соцобслуживания создали для бойцов трогательные сувениры:
Брелоки-медвежата с сердечками;
Фигурки Чебурашки
Каждый подарок сопровождался детскими письмами с пожеланиями скорейшего возвращения домой.
Эти искренние инициативы показывают: саратовцы продолжают всеми способами поддерживать наших защитников, отправляя на фронт не просто помощь, а частичку домашнего тепла и заботы.