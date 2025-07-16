16 июля 2025 СРЕДА
Новости
14:02 | 16 июля
В сентябре в Иволгино откроется саратовская Школа креативных индустрий
13:00 | 16 июля
Саратовцы продолжают поддерживать участников СВО: от ароматного чая до детских поделок
12:40 | 16 июля
63% девятиклассников Саратовской области выбирают колледжи вместо 10 класса
10:52 | 16 июля
В Алгае пройдет первый региональный Форум казачьей молодежи
09:42 | 16 июля
Саратовские хоккеисты и фигуристы смогут заниматься на площадке ЛДС «Кристалл» круглый год
08:14 | 16 июля
Аргентина – Россия 5:5
23:05 | 15 июля
Приз имени Юрия Лужкова получат спортсмены на фестивале The BOWL
20:13 | 15 июля
Руководство региональной азербайджанской национально-культурой автономии Саратовской области осудило действия неизвестных лихачей из видеоролика
18:57 | 15 июля
Целевое обучение помогает выпускникам вернуться в родные края
18:00 | 15 июля
На фестивале «Театральное Прихоперье» зрителей ждет знакомство с 13 лучшими постановками года
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовцы продолжают поддерживать участников СВО: от ароматного чая до детских поделок

Новости
Саратовцы продолжают поддерживать участников СВО: от ароматного чая до детских поделок


В Саратовской области активно поддерживают военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Сотрудники и подопечные социальных учреждений региона организовали новые трогательные инициативы.

Домашние гостинцы от пенсионеров
Под руководством "серебряного" волонтёра Натальи Балыбиной жители Красноармейского района собрали для бойцов:
Соленья и варенье;
Тушёнку и каши;
Сухари и свежую зелень

«Пусть эти заботливо приготовленные продукты порадуют наших ребят и напомнят о тепле родного дома, где их любят и ждут», — рассказывает Наталья Алексеевна

Полезные подарки и ароматный чай
Активисты шьют и отправляют на фронт:
Антидроновые одеяла и пончо;
Нательное бельё и подушки

Соцработники из Ртищевского района подготовили 150 пакетов душистого травяного чая, в который вошли:
- Мелисса и мята
- Душица и зверобой
- Листья чёрной смородины

Детские поделки с теплом
Воспитанники Пугачёвского центра соцобслуживания создали для бойцов трогательные сувениры:
Брелоки-медвежата с сердечками;
Фигурки Чебурашки

Каждый подарок сопровождался детскими письмами с пожеланиями скорейшего возвращения домой.

Эти искренние инициативы показывают: саратовцы продолжают всеми способами поддерживать наших защитников, отправляя на фронт не просто помощь, а частичку домашнего тепла и заботы.