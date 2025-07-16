Саратовцы продолжают поддерживать участников СВО: от ароматного чая до детских поделок

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В Саратовской области активно поддерживают военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Сотрудники и подопечные социальных учреждений региона организовали новые трогательные инициативы.Под руководством "серебряного" волонтёра Натальи Балыбиной жители Красноармейского района собрали для бойцов:Соленья и варенье;Тушёнку и каши;Сухари и свежую зелень«Пусть эти заботливо приготовленные продукты порадуют наших ребят и напомнят о тепле родного дома, где их любят и ждут», — рассказывает Наталья АлексеевнаАктивисты шьют и отправляют на фронт:Антидроновые одеяла и пончо;Нательное бельё и подушкиСоцработники из Ртищевского района подготовили 150 пакетов душистого травяного чая, в который вошли:- Мелисса и мята- Душица и зверобой- Листья чёрной смородиныВоспитанники Пугачёвского центра соцобслуживания создали для бойцов трогательные сувениры:Брелоки-медвежата с сердечками;Фигурки ЧебурашкиКаждый подарок сопровождался детскими письмами с пожеланиями скорейшего возвращения домой.Эти искренние инициативы показывают: саратовцы продолжают всеми способами поддерживать наших защитников, отправляя на фронт не просто помощь, а частичку домашнего тепла и заботы.