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63% девятиклассников Саратовской области выбирают колледжи вместо 10 класса

Новости
63% девятиклассников Саратовской области выбирают колледжи вместо 10 класса


На заседании в областной Думе заместитель министра образования Никита Вдовин озвучил актуальные тенденции в профессиональном самоопределении школьников. По данным на 2024 год, большинство выпускников 9-х классов (63%) предпочитают продолжить обучение в системе среднего профессионального образования (СПО).

Ранняя профориентация
В регионе активно развивают программы раннего профессионального самоопределения. В школах работают профильные классы (медицинские, инженерные, агротехнологические), а также 205 классов психолого-педагогической направленности. Особое внимание уделено программе «Россия – мои горизонты», помогающей подросткам осознанно выбирать будущую профессию.

Модернизация СПО
В прошлом году 55% колледжей и техникумов области были обновлены за счёт федеральных и региональных проектов. Создано 88 современных мастерских, что повысило качество подготовки специалистов. Конкурс при поступлении в учреждения СПО составил 1,4 человека на место.

«Профессионалитет»: учёба + работа
Саратовская область – активный участник федерального проекта «Профессионалитет». В нём задействованы 9 образовательных организаций и 58 предприятий, объединённых в 5 кластеров. С осени 2025 года заработают ещё 4 кластера по машиностроению, строительству, энергетике и химической промышленности.

Благодаря проекту студенты уже на третьем курсе получают свидетельства о рабочей профессии и могут официально трудоустраиваться. Всего в регионе реализуется 153 программы СПО, адаптированные под потребности рынка труда.

Трудоустройство выпускников
Особое внимание уделяется помощи в поиске работы. Например, в Энгельсском механико-технологическом техникуме действует центр содействия трудоустройству, координирующий работу 47 колледжей. Работодатели участвуют не только в обучении, но и в итоговой аттестации студентов.

Эти меры, включая обновление материально-технической базы и внедрение актуальных образовательных программ, укрепляют СПО как основу кадрового потенциала Саратовской области.