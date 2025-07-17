В Саратовской области хотят расширить условия на бесплатную юридическую помощь для неполных семей
На заседании комитета Саратовской областной Думы по государственному строительству и местному самоуправлению рассмотрели законопроект, направленный на расширение доступа к бесплатной юридической помощи для родителей из неполных семей.
Сейчас такая поддержка предусмотрена только для тех, кто воспитывает ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет. Если инициатива будет принята, правом на бесплатную юридическую помощь смогут воспользоваться все родители неполных семей, пока их детям не исполнится 18 лет.
Кроме того, авторы законопроекта предлагают разрешить оспаривать не только решения государственных и муниципальных органов, но и акты организаций, наделенных отдельными госполномочиями.
Инициатива получила поддержку комитета и будет рассмотрена на ближайшем заседании областного парламента.
Сейчас такая поддержка предусмотрена только для тех, кто воспитывает ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет. Если инициатива будет принята, правом на бесплатную юридическую помощь смогут воспользоваться все родители неполных семей, пока их детям не исполнится 18 лет.
Кроме того, авторы законопроекта предлагают разрешить оспаривать не только решения государственных и муниципальных органов, но и акты организаций, наделенных отдельными госполномочиями.
Инициатива получила поддержку комитета и будет рассмотрена на ближайшем заседании областного парламента.