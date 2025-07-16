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В Алгае пройдет первый региональный Форум казачьей молодежи

Новости
Вчера состоялось первое заседание организационного комитета с участием атамана Окружного казачьего общества Саратовской области Волжского войскового казачьего общества А.В. Фетисова. Основной целью мероприятия стало обсуждение подготовки Казачьего форума, который пройдет в селе Александров Гай.

В Алгае пройдет первый региональный Форум казачьей молодежи

Во второй половине сентября этого года здесь впервые в истории района и всей Саратовской области состоится трёхдневный региональный форум казачьей молодёжи. Мероприятие организовано Многофункциональным молодежным центром совместно с администрацией района, и его главная аудитория — молодежь в возрасте 16-18 лет. Открытие молодёжного центра в районе стало возможным благодаря победе в федеральной программе «Регион для молодых». Учредителями форума стали Министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской области, Министерство спорта Саратовской области и региональное Окружное казачье общество.

Основная цель мероприятия заключается в патриотическом воспитании среди молодежи. Во время встречи участники детально рассмотрели вопросы подготовки к этому масштабному мероприятию, особое внимание уделив формированию программы. Директор молодежного центра Ю.А. Бахтиева представила ключевые направления и концепцию предстоящих мероприятий, а также ознакомила всех с примерной программой форума. Участники заседания поделились своими идеями и предложениями о возможных площадках, которые можно включить в программу форума.

В Алгае пройдет первый региональный Форум казачьей молодежи

Андрей Викторович Фетисов отметил важность и актуальность предстоящего мероприятия, акцентировав внимание на активном развитии казачьих обществ и их участии в специальной военной операции. Он также подчеркнул значимость патриотического воспитания, общения и обмена опытом среди молодежи как важных направлений Казачьего форума. Кроме того, Андрей Викторович предложил свои варианты площадок форума для обсуждения участниками заседания, и выразил готовность к сотрудничеству.