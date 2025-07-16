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Саратовские хоккеисты и фигуристы смогут заниматься на площадке ЛДС «Кристалл» круглый год

Новости / Главное в спорте / Спорт
Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Роман Бусаргин.
Саратовские хоккеисты и фигуристы смогут заниматься на площадке ЛДС «Кристалл» круглый год

Справедливости ради, надо заметить, что спортсмены и ранее занимались здесь круглый год. Другой вопрос, в каком состоянии находилась ледовая арена. Теперь, уверен глава региона, лед будет соответствовать самым высоким стандартам.


Саратовские хоккеисты и фигуристы смогут заниматься на площадке ЛДС «Кристалл» круглый год
«Для заливки арены закупили новое оборудование: холодильно-компрессорные установки и современную систему водоподготовки.

Ранее в летний период площадку закрывали, что сказывалось на тренировочном процессе и подготовке к соревнованиям. Спортсменов переводили в другие учреждения, и это доставляло определенные неудобства. Иногда детям приходилось ездить из Саратова в Энгельс. Об этом говорили родители юных спортсменов. Теперь же наши атлеты будут заниматься регулярно непосредственно в «Кристалле».

Для создания комфортных условий для наших спортсменов обновляем и другие помещения. Уже завершился ремонт в раздевалках. На финальной стадии работы в спортивном зале. Здесь заменили окна, в дальнейшем будут установлены современные тренажеры и для хоккеистов, и для фигуристов. К тренировкам дети смогут приступить в ближайшее время»,- сообщил Роман Бусаргин.