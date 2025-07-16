Руководство региональной азербайджанской национально-культурой автономии Саратовской области осудило действия неизвестных лихачей из видеоролика
Владимир Нариманович Мурадов– член Общественной палаты области, председатель общественной организации «Региональная азербайджанская национально-культурная автономия Саратовской области» прокомментировал ситуацию с неизвестными лихачами из видеоролика.
«Руководство и члены региональной азербайджанской национально-культурой автономии Саратовской области однозначно осуждают действия неизвестных лиц из видеоролика, который распространяется в сети Интернет, с лихачеством на автомобильных дорогах и демонстрацией флага Азербайджана.
Безусловно, поступок носит демонстративный и провокационный характер.
Недоумение вызывает публичная демонстрация государственного флага Республики Азербайджан при совершении правонарушений.
У лиц, просмотревших видеоролик, данные обстоятельства неизбежно вызывают связь между гражданской принадлежностью и противоправным поведением. Из-за таких поступков, к большому сожалению, и формируется негативное мнение в целом об азербайджанцах, проживающих на территории региона. Такие деяния должны наказываться и пресекаться.
Уверен, правоохранительные органы установят правонарушителей и дадут свою объективную оценку данному поступку.»,- подчеркнул Владимир Мурадов.
«Руководство и члены региональной азербайджанской национально-культурой автономии Саратовской области однозначно осуждают действия неизвестных лиц из видеоролика, который распространяется в сети Интернет, с лихачеством на автомобильных дорогах и демонстрацией флага Азербайджана.
Безусловно, поступок носит демонстративный и провокационный характер.
Недоумение вызывает публичная демонстрация государственного флага Республики Азербайджан при совершении правонарушений.
У лиц, просмотревших видеоролик, данные обстоятельства неизбежно вызывают связь между гражданской принадлежностью и противоправным поведением. Из-за таких поступков, к большому сожалению, и формируется негативное мнение в целом об азербайджанцах, проживающих на территории региона. Такие деяния должны наказываться и пресекаться.
Уверен, правоохранительные органы установят правонарушителей и дадут свою объективную оценку данному поступку.»,- подчеркнул Владимир Мурадов.