Руководство региональной азербайджанской национально-культурой автономии Саратовской области осудило действия неизвестных лихачей из видеоролика

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«Руководство и члены региональной азербайджанской национально-культурой автономии Саратовской области однозначно осуждают действия неизвестных лиц из видеоролика, который распространяется в сети Интернет, с лихачеством на автомобильных дорогах и демонстрацией флага Азербайджана.Безусловно, поступок носит демонстративный и провокационный характер.Недоумение вызывает публичная демонстрация государственного флага Республики Азербайджан при совершении правонарушений.У лиц, просмотревших видеоролик, данные обстоятельства неизбежно вызывают связь между гражданской принадлежностью и противоправным поведением. Из-за таких поступков, к большому сожалению, и формируется негативное мнение в целом об азербайджанцах, проживающих на территории региона. Такие деяния должны наказываться и пресекаться.Уверен, правоохранительные органы установят правонарушителей и дадут свою объективную оценку данному поступку.»,- подчеркнул Владимир Мурадов.