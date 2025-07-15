Целевое обучение помогает выпускникам вернуться в родные края

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В Саратовской области успешно реализуется программа целевого обучения, направленная на привлечение молодых специалистов. По инициативе губернатора области Романа Бусаргина создан комплекс мер поддержки педагогов – целевиков.Ярким примером стала история выпускницы школы №1 р.п. Базарный Карабулак Алины Колгановой. Девушка твердо решила посвятить свою жизнь педагогической деятельности и после обучения вернуться туда, откуда родом.«Когда пришло время выбирать профессию, я твердо решила посвятить себя начальной педагогике, поэтому поступаю в СГУ имени Н.Г. Чернышевского. Решила воспользоваться целевым направлением, которое даст мне стопроцентную возможность трудоустройства в родной школе, получения мер социальной поддержки. Также я уверена, что в родном посёлке мне всегда помогут и поддержат. Хочу вернуться, чтобы иметь возможность учить маленьких земляков, видеть, как процветает и развивается родной поселок, принимать участие в общественной жизни и приложить все усилия для развития родного для меня Базарного Карабулака», – поделилась своими планами будущая учительница.