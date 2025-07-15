Принято решение об исключении волго-уральских сайгаков из Красной книги для регулирования популяции

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В этом году порядка 1 млн особей зашли с территории Казахстана в ряд районов области.При высокой численности сайгаки наносят значительный ущерб посевам сельскохозяйственных культур, продуктивности пастбищ и сенокосов, доступности водопоев.В этом году для решения проблемы Правительство Саратовской области обратилось в Минприроды РФ с просьбой об исключении многочисленной Волго-Уральской популяции сайгаков из Красной книги РФ.Этот вопрос был рассмотрен в июле текущего года на заседании специализированной экспертной комиссии Минприроды России, которая приняла решение исключить указанную популяцию сайгака из Красной книги РФ. При этом под охраной остается популяция сайгака Северо-Западного Прикаспия, постоянно проживающая на территории России.Учитывая решение комиссии Минприроды РФ, аналогичное решение принято и на заседании межведомственной комиссии по ведению Красной книги Саратовской области.В настоящее время региональным министерством природных ресурсов и экологии готовятся необходимые нормативные правовые акты, вносящие соответствующее изменение в перечень животных, занесенных в Красную книгу Саратовской области.Выведение волго-уральских сайгаков из Красной книги позволит в дальнейшем регулировать их численность до определённого количества.Министерство природных ресурсов и экологии области