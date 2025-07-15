15 июля 2025 ВТОРНИК
Новости
18:57 | 15 июля
Целевое обучение помогает выпускникам вернуться в родные края
18:00 | 15 июля
На фестивале «Театральное Прихоперье» зрителей ждет знакомство с 13 лучшими постановками года
17:45 | 15 июля
Принято решение об исключении волго-уральских сайгаков из Красной книги для регулирования популяции
17:30 | 15 июля
Легкоатлеты школы «РиФ» завоевали четыре медали чемпионата России
17:15 | 15 июля
Куратор педагогов-навигаторов Саратовской области вошла в число лекторов Общества «Знание»
17:00 | 15 июля
Юбилей Великой Победы: музейные программы для детских лагерей
17:00 | 15 июля
Юбилей Великой Победы: музейные программы для детских лагерей
16:30 | 15 июля
Более 20 молодых специалистов претендуют на участие в программе «Земский работник культуры» в Саратовской области
15:01 | 15 июля
Для жителей села Синенькие в 2023 году была построена врачебная амбулатория
14:00 | 15 июля
В Саратовской области завершился XXVII слёт юных археологов
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Куратор педагогов-навигаторов Саратовской области вошла в число лекторов Общества «Знание»

Новости
Куратор педагогов-навигаторов Саратовской области вошла в число лекторов Общества «Знание»


Педагог дополнительного образования МБОУ СОШ №3 г. Аркадака, амбассадор проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее», куратор педагогов-навигаторов Саратовской области Наталья Котова приняла участие в первом региональном съезде лекторов Российского общества «Знание».

Лекторы «Знания» обсудили планы по развитию просветительской деятельности региона. В Саратовской области активно реализуется проект «Знание. Просветители», направленный на объединение лекторского сообщества по всей стране. Эксперты из разных областей получили возможность обмениваться опытом и обсуждать с коллегами вопросы, связанные с лекционной деятельностью, что способствует формированию новых идей будущих проектов и программ.

В завершение встречи были вручены благодарности активным лекторам, которые работают со школьниками, студентами, органами государственной и муниципальной власти, силовыми структурами по различным направлениям. Наталья Котова отмечена «за упорную и эффективную работу по продвижению идей и поддержке просветительских проектов».

«Стать лектором крупнейшей в стране современной просветительской организации — очень почетно. Это настоящее сообщество единомышленников, которые уделяют особое внимание просвещению подрастающего поколения и сохранению исторической памяти. Как куратор педагогов-навигаторов Саратовской области отмечу, что Российское общество «Знание» является основным партнером проекта «Билет в будущее», который с этого года трансформировался в проект Единая модель профориентации «Билет в будущее» и получил новый вектор развития в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети». Например, Общество «Знание» является создателем просветительского видеоконтента для еженедельных занятий внеурочного курса «Россия — мои горизонты» для школьников 6-11 классов. И могу с уверенностью сказать, что восьмиклассникам, у которых я являюсь классным руководителем, в новом учебном году этот масштабный проект и дальше будет помогать подбирать для себя профессию в увлекательных форматах. Видно, что дети заинтересованы в новых знаниях, а нам, педагогам, все это предоставляет дополнительные возможности для собственного профессионального роста», — поделилась впечатлениями Наталья Котова.