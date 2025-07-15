Куратор педагогов-навигаторов Саратовской области вошла в число лекторов Общества «Знание»

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Педагог дополнительного образования МБОУ СОШ №3 г. Аркадака, амбассадор проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее», куратор педагогов-навигаторов Саратовской области Наталья Котова приняла участие в первом региональном съезде лекторов Российского общества «Знание».Лекторы «Знания» обсудили планы по развитию просветительской деятельности региона. В Саратовской области активно реализуется проект «Знание. Просветители», направленный на объединение лекторского сообщества по всей стране. Эксперты из разных областей получили возможность обмениваться опытом и обсуждать с коллегами вопросы, связанные с лекционной деятельностью, что способствует формированию новых идей будущих проектов и программ.В завершение встречи были вручены благодарности активным лекторам, которые работают со школьниками, студентами, органами государственной и муниципальной власти, силовыми структурами по различным направлениям. Наталья Котова отмечена «за упорную и эффективную работу по продвижению идей и поддержке просветительских проектов».«Стать лектором крупнейшей в стране современной просветительской организации — очень почетно. Это настоящее сообщество единомышленников, которые уделяют особое внимание просвещению подрастающего поколения и сохранению исторической памяти. Как куратор педагогов-навигаторов Саратовской области отмечу, что Российское общество «Знание» является основным партнером проекта «Билет в будущее», который с этого года трансформировался в проект Единая модель профориентации «Билет в будущее» и получил новый вектор развития в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети». Например, Общество «Знание» является создателем просветительского видеоконтента для еженедельных занятий внеурочного курса «Россия — мои горизонты» для школьников 6-11 классов. И могу с уверенностью сказать, что восьмиклассникам, у которых я являюсь классным руководителем, в новом учебном году этот масштабный проект и дальше будет помогать подбирать для себя профессию в увлекательных форматах. Видно, что дети заинтересованы в новых знаниях, а нам, педагогам, все это предоставляет дополнительные возможности для собственного профессионального роста», — поделилась впечатлениями Наталья Котова.