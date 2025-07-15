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На фестивале «Театральное Прихоперье» зрителей ждет знакомство с 13 лучшими постановками года

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На фестивале «Театральное Прихоперье» зрителей ждет знакомство с 13 лучшими постановками года


IX Всероссийский фестиваль «Театральное Прихоперье» примет Балашов с 17 по 24 сентября 2025 года. Мероприятия фестиваля пройдут на четырех городских площадках.

Программа включает конкурсные и внеконкурсные показы. В рамках гостевой программы будут представлены спектакль «Толстая тетрадь» по А.Кристоф от Государственного театра наций, «Новаторы» Н.Кобелева из Московского академического театра драмы им. Маяковского, и «Фома Опискин» Ф.Достоевского Саратовского ТЮЗа им. Ю.П. Киселева.

- В конкурсной программе примут участие 10 театров из различных областей и республик России, включая Губкинский театр для детей и молодежи, Липецкий драматический театр, Нижегородский детский театр «Вера» и другие. Они представят спектакли по произведениям Гоголя, Тургенева, Твена, Пушкина, Красногорова, Чехова и других авторов, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.

В кинотеатре «Победа» состоится творческая встреча с заслуженной артисткой РФ Зоей Александровной Кайдановской.

- В общей сложности в течение фестивальной недели будет показано 13 спектаклей для почти 4000 зрителей. Около 350 участников из 10 регионов России приедут в Балашов, - рассказала Наталия Щелканова. - Открытие фестиваля «Театральное Прихоперье-2025» приурочено к Году защитника Отечества. Традиционно спектакли будут транслироваться онлайн в Театральном парке, что значительно расширит аудиторию до 10000 человек.