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Легкоатлеты школы «РиФ» завоевали четыре медали чемпионата России

Новости
Легкоатлеты школы «РиФ» завоевали четыре медали чемпионата России


С 10 по 15 июля в городе Чебоксары (Чувашская республика) на стадионе «Олимпийский» проходил чемпионат России по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и спорта слепых.

В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 54 субъектов Российской Федерации.

В течение четырех дней атлеты соревновались в дисциплинах: бег на короткие и длинные дистанции, метание булавы и копья, толкание ядра, метание диска, прыжки в длину и в высоту.

Спортсмены детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» завоевали четыре медали чемпионата страны.

Мария Колобова завоевала 2 золотые медали в беге на 100 и 200 метров.

Мария Фомина – 2 бронзовые медали в метании копья и толкании ядра с выполнением норматива для присвоения спортивного звания «Мастер спорта России».

Соревнования являются отборочным стартом для участия в осеннем чемпионате мира, который пройдет в сентябре и октябре в индийском городе Нью-Дели.

Подготовили спортсменов заслуженный тренер России Таисия Борисова и тренер-преподаватель Татьяна Жданова.