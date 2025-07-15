Юбилей Великой Победы: музейные программы для детских лагерей

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В рамках летней оздоровительной кампании учреждения культуры Саратовской области активно проводят просветительские мероприятия патриотической направленности. Особое внимание уделяется программам, посвящённым 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.Областной краеведческий музей реализует познавательную программу "Открываем мир вместе", а сотрудники музея имени Федина на прошлой неделе представили в детских лагерях "Ровесник", "Берёзка" и "Молодёжный" интерактивную программу "Летний калейдоскоп".- "Детство, пережившее войну" - трогательные истории о жизни детей в военные годы- "Животные в военное время" - рассказ о роли животных на фронте и в тылу- "История игрушки" - познавательный экскурс в мир детских забав разных эпох- "Матрешки с ярмарки" - знакомство с традиционными народными промыслами- "История фотографии" - увлекательное путешествие в мир фотоискусстваПодобные мероприятия не только расширяют кругозор детей, но и способствуют воспитанию патриотизма, сохраняя память о героическом прошлом нашей страны. Учреждения культуры региона планируют продолжать подобные просветительские программы в течение всего летнего сезона.