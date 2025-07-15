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Более 20 молодых специалистов претендуют на участие в программе «Земский работник культуры» в Саратовской области

Новости
Более 20 молодых специалистов претендуют на участие в программе «Земский работник культуры» в Саратовской области



В Саратовской области продолжается реализация федеральной программы «Земский работник культуры», направленной на привлечение молодых кадров в учреждения культуры малых городов и сельских поселений. Об этом шла речь на рабочем совещании в Саратовской областной Думе, посвященном вопросам кадрового обеспечения сферы культуры.

Подготовка кадров – основа развития культуры региона

Первый заместитель министра культуры Саратовской области Елена Познякова отметила важность среднего профессионального образования в подготовке специалистов для отрасли. Ключевыми центрами обучения остаются:
Областной колледж искусств(включая филиалы);
Художественное училище им. А.П. Боголюбова

Эти учреждения, обладающие многолетними традициями, ежегодно выпускают квалифицированных специалистов, востребованных в регионе.

Программа «Земский работник культуры» – новые возможности

Программа, рассчитанная на 6 лет, призвана решить проблему нехватки кадров в населенных пунктах с численностью до 50 тысяч человек. Участники получают возможность работать в учреждениях культуры, совмещая профессиональную деятельность с дальнейшим обучением и творческим развитием.

В 2025 году для Саратовской области выделено 30 мест. На данный момент подано более 20 заявок, прием которых продлится до 16 сентября.

Перспективы и совместная работа

Елена Познякова подчеркнула, что для успешной реализации программы необходимо:
Колледжам и училищам – активнее содействовать трудоустройству выпускников ;
Учреждениям культуры – создавать комфортные условия для профессионального роста молодых специалистов

Только взаимодействие органов власти, образовательных организаций и культурных учреждений позволит преодолеть кадровый дефицит и обеспечить устойчивое развитие отрасли в регионе.

Программа «Земский работник культуры» открывает новые возможности для молодых профессионалов, готовых вносить вклад в развитие культуры Саратовской области.