Более 20 молодых специалистов претендуют на участие в программе «Земский работник культуры» в Саратовской области

просмотров: 79

В Саратовской области продолжается реализация федеральной программы «Земский работник культуры», направленной на привлечение молодых кадров в учреждения культуры малых городов и сельских поселений. Об этом шла речь на рабочем совещании в Саратовской областной Думе, посвященном вопросам кадрового обеспечения сферы культуры.Первый заместитель министра культуры Саратовской области Елена Познякова отметила важность среднего профессионального образования в подготовке специалистов для отрасли. Ключевыми центрами обучения остаются:Областной колледж искусств(включая филиалы);Художественное училище им. А.П. БоголюбоваЭти учреждения, обладающие многолетними традициями, ежегодно выпускают квалифицированных специалистов, востребованных в регионе.Программа, рассчитанная на 6 лет, призвана решить проблему нехватки кадров в населенных пунктах с численностью до 50 тысяч человек. Участники получают возможность работать в учреждениях культуры, совмещая профессиональную деятельность с дальнейшим обучением и творческим развитием.В 2025 году для Саратовской области выделено 30 мест. На данный момент подано более 20 заявок, прием которых продлится до 16 сентября.Елена Познякова подчеркнула, что для успешной реализации программы необходимо:Колледжам и училищам – активнее содействовать трудоустройству выпускников ;Учреждениям культуры – создавать комфортные условия для профессионального роста молодых специалистовТолько взаимодействие органов власти, образовательных организаций и культурных учреждений позволит преодолеть кадровый дефицит и обеспечить устойчивое развитие отрасли в регионе.Программа «Земский работник культуры» открывает новые возможности для молодых профессионалов, готовых вносить вклад в развитие культуры Саратовской области.