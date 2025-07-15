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Для жителей села Синенькие в 2023 году была построена врачебная амбулатория

Новости
Для жителей села Синенькие в 2023 году была построена врачебная амбулатория


Врачебная амбулатория в современном исполнении возведена по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

В помещении амбулатории на 50 посещений в смену медицинскую помощь оказывают более 1200 жителям сел Синенькие и Пудовкино. В амбулатории оборудованы регистратура, кабинет доврачебной помощи, кабинет врача-терапевта участкового, кабинет врача-педиатра участкового, кабинет врача-стоматолога общей практики, процедурный кабинет, прививочный кабинет, лаборатория и дневной стационар на 4 койко-места. Учреждение укомплектовано как терапевтом, так и педиатром, стоматологом, фельдшером и младшим персоналом.

«Основное преимущество амбулатории – возможность проведения телеконсультаций, которые в амбулатории двухступенчатые. Они проводятся врачами районной больницы и врачами областных лечебных учреждений (Областной клинической больницы и Областного кардиологического диспансер). Записаться на телеконсультацию можно в регистратуре амбулатории. За два года проведено 100 таких консультаций, а в общей сложности на сегодняшний день осмотрено порядка 10 тыс пациентов», - поделился главный врач Михаил Перепелов.

Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»