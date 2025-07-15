В Саратовской области завершился XXVII слёт юных археологов

просмотров: 87

С 7 по 12 июля прошёл XXVII областной слёт юных археологов, организованный «Областным центром экологии, краеведения и туризма» и историческим парком «Россия-Моя история». В мероприятии участвовали шесть команд образовательных учреждений Саратовской области.Слёт включал теоретические занятия по археологии, практические раскопки на территории золотоордынского города Укек (федеральный памятник культурного наследия). Каждый вечер в лагере для ребят проводились различные мероприятия. Также состоялся семинар для руководителей прибывших команд, на котором обсуждался дальнейший план развития детской (малой) археологии в Саратовской области.По итогам слёта первое место заняла команда «Триумф» (школа №13 г. Пугачёва), второе – «Каскад» (филиал школы с. Владыкино), третье – «Хранители времени» (Лицей гуманитарных наук) и «Наблюдатели» (исторический парк «Россия-Моя история»).